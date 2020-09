Tchad : les services des douanes vulgarisent leurs activités et missions

N'Djamena - La direction générale des services des douanes et droits indirects a lancé jeudi une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de ses textes réglementaires. À travers cette campagne, l'objectif pour la douane est de se donner une image moderne, au service du développement.



Elle exerce une mission portant sur les aspects fiscaux, budgétaires et socio-économiques. La douane perçoit des droits inscrits au tarif douanier et définis comme des impôts indirects sur l'importation et l'exportation des marchandises.



Ses services ont aussi la charge des liquidations des taxes et autres prélèvement pour le compte de l'administration, notamment de la TVA.



De même, elle assure la surveillance des échanges extérieures et la protection de l'économie nationale.