Tchad : "les signaux sont au vert" au plan budgétaire (Premier ministre)

"Alors que nos forces vives poursuivent les travaux du Dialogue National Inclusif et Souverain, une analyse minutieuse de l'exécution budgétaire s'avère importante pour nous assurer de la disponibilité des moyens financiers nécessaire à la finalisation de ces travaux, malgré les nombreuses et légitimes sollicitations du Peuple tchadien", indique le chef du gouvernement.



"Au regard des avancées enregistrées dans la collecte des ressources et la réalisation des dépenses, les signaux sont au vert. Néanmoins, nous avons interpellé tous les acteurs du secteur des finances publiques et les avons invité à persévérer dans la gestion saine des ressources publiques", informe Pahimi Padacké Albert.