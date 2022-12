Tchad : les sinistrés de la sous-préfecture de Daha reçoivent une assistance

Le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, représentant le gouverneur du Salamat, a lancé officiellement ce dimanche 25 décembre 2022, la distribution des kits alimentaires aux sinistrés des inondations de la sous-préfecture de Daha, département de Haraze-Mangueigne.



Située à 280 km au sud d'Am-Timan, la sous-préfecture de Daha se positionne à zéro kilomètre de la République centrafricaine, dont elle se sépare par le fleuve Aouk, frontière naturelle entre le Tchad et la RCA.



Cette ville est l'une des nombreuses localités sérieusement touchées par les d'inondations qui ont causé une terrible désolation chez beaucoup de populations, dans la province du Salamat.



Après les victimes de quelques localités du département de Bahr-Azoum, les autorités provinciales poursuivent l'opération de distribution des kits alimentaires en faveur des sinistrés des débordements des eaux du fleuve Aouk, dans le département de Haraze-Mangueigne. Les eaux débordantes ont complètement défiguré la ville.



Beaucoup d'habitations se sont écroulées, face à la puissance des eaux. D'autres sont abandonnées par leurs occupants. Pour lancer l'opération, le représentant du gouverneur est accompagné de Ali Abdelbanat Kourma, représentant la délégation provinciale du genre et de la solidarité nationale, ainsi que d'autres responsables administratifs.



Le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, représentant le gouverneur du Salamat, précise que les plus hautes autorités sont préoccupées par la souffrance vécue par les populations. C'est dans cette optique qu'elles ont dépêché cette mission pour venir apporter une assistance aux victimes de ce malheur.



Quelques bénéficiaires reçoivent officiellement des mains des autorités, des kits composés des denrées alimentaires et d'autres fournitures.