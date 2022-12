Tchad : les sinistrés des inondations de Mouraye reçoivent des kits alimentaires

La sous-préfecture de Mouraye, située à 85 kilomètres à l'est d'Am-Timan, est la plus part du temps victime des inondations causées par les abondantes eaux du fleuve Bahr-Azoum. Cette année, la localité est presque totalement submergée par les eaux lors de la crue du fleuve.



Les habitants de Mouraye sont en majorité les plus touchés par le sinistre de la montée des eaux fluviales. D'autres personnes des villages autour de Mouraye ont également subi le même sort de ce phénomène naturel récurrent.



L'accès à la localité étant très difficile, les autorités provinciales ont choisi ce moment pour lancer la distribution des kits alimentaires aux sinistrés.



Accompagné de la déléguée du genre, Mme Mahamat Kodbé née Mansouk Djimé et du secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara est à Mouraye pour lancer la distribution des kits aux victimes.



Dans son intervention, il a déclaré que l'objectif principal de sa venue est d'abord de compatir à la souffrance des victimes qui ont passé des moments très difficiles pendant la montée des eaux, avant d'ajouter que les plus hautes autorités ressentent les mêmes difficultés à cause des conséquences d'inondations dont la population de Mouraye est victime.



Des kits composés des denrées alimentaires et d'autres fournitures de première assistance ont été remis aux personnes touchées par les débordements des eaux du fleuve.