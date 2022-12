Tchad : les sorties de classes génèrent des embouteillages à N'Djamena

À proximité de l'axe principal du centre-ville de N'Djamena, dès 12 heures, heure à laquelle les parents d'élèves viennent chercher leurs enfants pour la maison, c'est souvent l'embouteillage.



La circulation devient difficile pour les usagers, à cause du nombre important des véhicules qui sont stationnés sur les chaussés.



Ce 14 décembre, c'est une longue file de véhicules qui est immobilisée sur la voie bitumée à proximité du lycée Sacré-Cœur, dans le 5ème arrondissement de N'Djamena. Et de plus en plus, la circulation devient désagréable dans tous les sens.



Le ministère de la Sécurité publique est donc appelé à dépêcher des agents de la police routière, afin de régulariser la circulation à partir de 6 heures le matin, et à 12 heures, pour encadrer le retour des élèves à la maison, préconisent des parents d'élèves.