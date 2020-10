Tchad : les structures sanitaires doivent désormais faire remonter les erreurs médicales

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a demandé vendredi à toutes les structures sanitaires de respecter le consentement éclairé des patients dans les actes de soins prodigués, ainsi que le droit des patients à disposer des documents médio-légaux tels que des rapports et certificats médicaux notamment.



Cette injonction fait suite à un constat de graves erreurs médicales commises par du personel médical de structures de soins publiques et privées.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul déplore qu'aucun rapport circonstancié n'est dressé à l'endroit du ministère de tutelle, malgré les incidents.



"Le respect strict des normes médicales, d'éthique et de la déontologie n'est pas une option susceptible de transaction", souligne le ministre.



Les responsables des structures sanitaires publiques et privées doivent faire parvenir au département ministériel un rapport circonstancié de chaque incident médical qui adviendrait dans leurs institutions "pour information et suite à donner".