Tchad : les "survivants" de l'opposition résistent encore

La semaine dernière, les résistants de l'opposition se sont réunis à la Radio FM Liberté pour discuter et s'organiser en vue de s'opposer à la transition actuelle. Selon le président de l'Union des Démocrates pour le Développement et le Progrès, Max Kemkoye, ils sont organisés pour faire face à la transition pour les 20 mois restants.



Selon ces opposants, malheureusement, le régime en place est marqué par des arrestations arbitraires, une violation de la liberté d'expression, de la corruption et une instrumentalisation de la justice, ce qui ne laisse rien à espérer pour l'opposition unie. Le seul programme connu de l'opposition est basé sur des critiques médiatiques.



Cependant, ce que le peuple tchadien attend des deux côtés est une solution aux problèmes tels que le délestage, l'insécurité, la famine, la corruption et le chômage des jeunes. Si le pouvoir en place arrive à améliorer les conditions de vie de la population, l'opposition sera réduite au silence. Cependant, ce n'est pas encore le cas. Il existe des moyens d'améliorer les conditions de vie de la population sans dépenser de grands moyens, tels que le chômage des jeunes, l'insécurité et la cherté de la vie.



Malgré tout, l'opposition ne cesse de critiquer la mauvaise gouvernance, bien que cela soit justifié. Cependant, le peuple tchadien attend un miracle pour apporter un changement concret à leur quotidien, car l'opposition est confrontée à un pouvoir qui ne prête pas attention ni ne écoute.