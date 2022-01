Tchad : les syndicats des magistrats dénoncent une tentative d’assassinat

Dans un communique de presse conjoint, « le Syndicat des Magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat Autonome des Magistrats du Tchad (SYAMAT), tiennent à porter à la connaissance de l’opinion, les faits de tentative d’assassinat ayant visé le 29 décembre 2021, la personne de Abderamane Ahmat Atim, président du Tribunal de grande instance d’Abéché ».



Selon le SMT et le SYAMAT, « ce plan macabre a été ourdi et mis en exécution par le colonel Sebit Djouma », résident dans la même ville. A cet effet, cette autre agression, selon les syndicalistes, pose la sempiternelle question de la sécurité du personnel judiciaire en général et celle des magistrats en particulier et doit interpeller par conséquent les plus hautes autorités du pays.



Face à cette situation, les deux syndicats rappellent le caractère entier de leurs revendications et interpellent le gouvernement quant à son devoir régalien de protéger les citoyens en général, et les magistrats en particulier. Les deux syndicats exigent l’arrestation immédiate de l’auteur de l’agression pour qu’il réponde de ses actes devant la justice.



De même, « ils exigent la mise en œuvre du déploiement des agents de sécurité dans les différentes juridictions et au cas contraire, ils aviseront ».