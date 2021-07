Tchad : les syndicats des opérateurs économiques menacent de grève

La plateforme des organisations des différents syndicats des opérateurs économiques a fait ce mardi une déclaration de crise de N'Djamena. Elle exige la satisfaction de ses revendications ou menace de lancer un préavis de grève de 72 heures qui prend effet à compter du mercredi 14 juillet 2021 jusqu'à vendredi 16 juillet 2021.



Les opérateurs économiques et transitaires dénoncent l'imposition des nouveaux badges à l'entrée de la plateforme de Ngueli, l'immobilisation des camions de transport de marchandises, l'augmentation récurrente des valeurs en douanes des marchandises, la multiplicité des décisions créant une confusion, le manque de considération à l'endroit des commissionnaires agréés en douane, les contradictions dans l'application des décisions, et les menaces et intimidations à l'endroit des opérateurs économiques et transitaires.



Les opérateurs économiques exigent que pour la bonne marche des services des douanes, les nominations doivent tenir compte de l'Homme qu'il faut à la place qu'il faut.



Les opérateurs économiques interpellent les autorités pour que des solutions promptes et idoïnes soient trouvées aux diffrents maux qui minent le circuit économique du pays entraînant ainsi la cherté de la vie.