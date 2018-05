TCHAD Tchad : les technologies de l'information et de la communication au service de la condition féminine

5 Mai 2018





A l’instar des autres pays du monde, le Tchad célèbre la journée internationale des jeunes filles du 2 au 7 mai 2018 à l’hôtel Radisson Blu, dans le secteur des TIC, sous le haut patronage du ministre des postes, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Le thème choisi est « les TIC et opportunités pour les jeunes filles et femmes tchadiennes ».



Le président du comité d’organisation, Mahamat Saleh Mahamat, souhaitant la bienvenue à la cérémonie d’ouverture de la journée, a déclaré que, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC a été lancée en 2011 au Mexique par le bureau des télécommunications (BDT) de l’Union Internationale des télécommunications (UIT). Sur le plan national, le Tchad célèbre pour la 6ème fois consécutive la journée : 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, a-t-il ajouté. Selon lui, la journée international des jeunes filles, a pour but d’encourager les jeunes filles à découvrir et embrasser les métiers dans le secteur des technologies de l’information et de la communication afin d’en faire une carrière. Il souligne que cette journée est célébrée à l’accoutumée chaque quatrième jeudi d’avril de l’année. Cependant, cette année, elle a accusé d'un retard compte tenu des préparatifs qui ont pris du temps. Mahamat Saleh Mahamat, salue l’implication de tous les acteurs du secteur de télécoms dans l’organisation de cette journée.



Bouchoura Nassir Ousselat, présidente de l’Association féminine pour la promotion et le développement du TIC, TDCHIX quant à elle, trouve que cette journée est chère et pertinente pour la promotion des droits des femmes et de l’égalité du genre. « Les TIC peuvent jouer un rôle fondamental dans l’autonomisation et l’émancipation des jeunes femmes. Elles peuvent dynamiser le progrès social et réduire le fossé économique entre les hommes et les femmes ». De son avis, le thème « Les TIC et opportunités pour les jeunes filles et femmes tchadiennes », accorde un cachet particulier aux femmes, mais elle souligne par ailleurs que, l’intégration numérique par les jeunes filles dès leur plus jeune âge est nécessaire et les jeunes filles vivant en milieu rural ainsi que celles des villes doivent avoir accès aux outils technologiques tel que l’ordinateur, le téléphone, les tablettes afin de bénéficier des opportunités offertes les TIC. Parmi ces opportunités, elle relève l’accès à l’éducation, la santé, le commerce, l’autonomisation financière. Cependant, tout doit être mis en œuvre pour les protéger contre les risques dont elles peuvent être victime sur internet comme l’intimidation et le harcèlement, complète-t-elle.



La ministre des postes, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, porte-parole du gouvernement Madeleine Alingué, ouvrant la journée internationale des jeunes filles au Tchad soutien que, les femmes sont en valeur absolue vue leur nombre massif à cette journée, elles sont au cœur des nouvelles technologies, c’est dans cette vison que le chef de l’Etat a orienté sa vision pour que les jeunes aient des conditions de réussite favorable, a-t-elle appuyé. De son avis, une évolution technologique et un développement énorme nécessite l’innovation et la création, c’est pourquoi elle encourage les jeunes filles à s’intéresser au secteur de TIC.



Pendant cette journée qui commence du 2 au 7 mai 2018, les jeunes filles visiteront les entreprises telles que les sociétés de téléphonie et les banques qui œuvrent dans le domaine des TIC, afin de mieux s’informer sur leur fonctionnement.





