Tchad : les traducteurs et interprètes du dialogue national en colère

Les traducteurs et interprètes réclament un meilleur traitement financier. Ils déplorent les charges immenses de leurs tâches et leur négligence, notamment dans la distribution des kits de travail (sacs à main, clés USB, etc).



"Les interprètes ne sont pas en place. Il y a un petit mouvement. Le rapporteur tente avec le vice-président de gérer cela", explique Gali Ngothé Gatta, président du Présidium. ​Conséquence : la traduction en arabe en temps réel des travaux de ce mardi a été retardée. Le président du Présidium a demandé à un rapporteur de traduire la synthèse des documents en arabe, "en attendant que soit résolu le problème avec les traducteurs et interprètes".