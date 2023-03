Tchad : les travailleurs sociaux face à d’importants défis

Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale célèbre ce 22 mars la Journée Internationale du Travail Social, édition 2023. Cette journée est placée sous le thème "Respectons la diversité grâce à l'action sociale commune". Dans son allocution, le représentant de l'UNICEF, Dr Jacques Boyer, a souligné que, au Tchad comme dans de nombreux pays, les services de l'action sociale sont souvent faibles en raison d'un manque de personnel dû à un recrutement insuffisant malgré les besoins. Le représentant de l'UNICEF a précisé que cela est dû en partie à des affectations dans d'autres ministères ainsi qu'à un programme de formation inadapté au contexte actuel du pays.



Par ailleurs, il a indiqué que la marginalisation du personnel de l'action sociale constitue un obstacle de taille entravant la prestation de services efficaces. Selon lui, ces problèmes ont un impact direct sur la qualité des services dispensés aux enfants et aux familles. Ainsi, l'État doit investir dans les effectifs et les services de l'action sociale, a-t-il ajouté. Pour Dr Jacques Boyer, investir dans le personnel et les services de l'action sociale est très utile pour la protection des enfants et de leurs communautés. Il a ensuite suggéré que des ressources humaines dévouées et qualifiées sont essentielles pour coordonner les efforts et les ressources, et fournir un système de soutien aux enfants et aux familles dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de la protection sociale, de la justice, de la santé, de l'éducation, de la sécurité et de la gestion des risques de catastrophes.



Enfin, il a évoqué le manque d'investissement dans le personnel et les services de l'action sociale, qui, selon lui, peut compromettre tous les efforts que l'État est en train de mener.



Prenant la parole, la secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, représentante du ministre, a fait savoir que le ministère a décidé pour la deuxième fois de commémorer la Journée Internationale des travailleurs sociaux. C'est dans cette optique que le Président de Transition a fait de la politique sociale son cheval de bataille à travers les actions menées par le ministère.



Par conséquent, la secrétaire générale espère que la commémoration de cette deuxième édition de la Journée internationale des travailleurs sociaux permettra de renforcer leurs efforts visant à continuer de valoriser et de reconnaître les mérites des travailleurs sociaux. Elle a également précisé que la Journée du travail social est célébrée chaque année le 15 mars et a été instituée en 1983 par les Nations unies à New York.