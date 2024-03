Tchad : les travailleuses de ľONPTA assistent la population nécessiteuse

Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne et de la Journée internationale de la femme (SENAFET/JIF), les femmes de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONPTA), conduite par Khadidja Ali Zakaria, directrice adjointe des études, de la planification et de la coopération, ont offert des cadeaux aux personnes vulnérables.



À deux jours de la Journée internationale de la femme (JIF), les travailleuses de l'ONPTA ont assisté une école nomade Alnadjma, qui œuvre en faveur des enfants nomades à Toukra.



Ensuite, au complexe hospitalo-universitaire Le Bon Samaritain de Walia, elles ont offert une enveloppe à une jeune femme qui a accouché des triplés, le mardi 05 mars. Les nouveaux nés sont tous de sexe féminin.



Enfin, trois enveloppes ont été offertes à d’autres femmes qui viennent de donner des vies, ce mercredi à l'hôpital Mère enfant.