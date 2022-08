Tchad : les travaux du dialogue suspendus pour négocier avec Wakit Tamma et d'autres composantes

Gali Gata Ngoté, président du Présidium, a suggéré la mise sur pied d'une commission ad hoc pour que celle-ci s'occupe de deux choses : au nom de la plénière, la commission se joindra au comité des leaders religieux et sages pour discuter avec Wakit Tamma, Les Transformateurs et les autres composantes absentes des assises.



La commission aura une mission de deux jours, avant une reprise des travaux prévue vendredi à 9 heures.



La commission ad hoc aura également la permission d'intervenir lorsqu'il y a des tensions et problèmes dans la salle du Palais des arts et de la culture où se déroulent les assises du dialogue national.