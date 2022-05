Tchad : les travaux du futur siège de la douane de Mao évoluent

Le président de la Chambre provinciale de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Kanem, Allahou Mallah et le président de l'Association des jeunes engagés pour le développement du Kanem (AJED-K), Moussa Djidingar ont visité le 19 mai le nouveau chantier de construction de la douane de Mao situé au quartier Koumbagri à la sortie de la ville.



Ils ont constaté l'évolution du chantier et ont apporté leurs encouragements à l'équipe en charge des travaux. Le délai de construction est de quatre mois. Deux mois sont déjà écoulés.



Le siège est composé notamment de trois bâtiments et 20 bureaux dont deux postes (police et gendarmerie). Le chantier est réalisé par l'entreprise Wadi Bidey.



Satisfait de l'évolution du chantier, Allahou Mallah a offert un mouton à l'ingénieur Ndjekadom Honoré afin qu'il le savoure avec son équipe.