Tchad : les vendeuses de légumes d’Abéché formées sur l'hygiène et l'assainissement

Le 27 juillet 2024, à Abéché, un atelier de formation sur les techniques d'hygiène et d'assainissement a été lancé au profit des femmes manipulatrices, transformatrices et vendeuses d'aliments. Cette initiative, menée par la Fondation CHAMSAL-HOUDA, vise à renforcer les compétences de ces femmes, promouvoir leur autonomie et améliorer leur qualité de vie, particulièrement en cette saison pluvieuse où la prolifération des mouches est exponentielle.



Le coup d'envoi des travaux a été donné par l'administrateur principal de la fondation, Mahamat Abdelrahim Chahata. Il a souligné que l'hygiène et l'assainissement sont essentiels pour la santé, la sécurité alimentaire et le bien-être de tous. Il a ajouté que de nombreux dangers peuvent être liés à l'alimentation, notamment ceux dus à la flore microbienne présente dans les matières premières, responsables de maux tels que les toxi-infections et intoxications alimentaires, souvent causées par des manipulations inappropriées et des contaminations pathogènes.



Mahamat Abdelrahim Chahata a également mis en avant le rôle crucial de ces femmes engagées dans la transformation et la vente des produits alimentaires pour la préservation de la santé des familles et de toute la population abéchoise. Il a encouragé les participantes à poser des questions et à partager leurs expériences pour tirer le meilleur profit de cette formation.



Cet atelier de deux jours regroupe une cinquantaine de participantes venues de différents marchés de la ville d'Abéché.