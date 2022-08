Tchad : les voix s’élèvent après l’agression de Ahmat Haroun Larry

Le Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET) a demandé ce 13 août aux autorités en charge de la sécurité de prendre les mesures nécessaires afin de traduire les présumés auteurs et leurs complices devant la justice, au lendemain de l’agression de Ahmat Haroun Larry et Ibrahim Oumar, deux acteurs de la société civile.



L’association Chadian Community of USA a condamné cette tentative d’assassinat et a rappelé que Ahmar Haroun Larry est une personne ressource qui lutte pour le bien-être de la population.



À travers un communiqué, l'Organisation tchadienne des droits humains (OTDH) a condamné la tentative d'assassinat et a exigé l'arrestation des auteurs.



De son côté, la CTDDH se dit bouleversée et exige que la sécurité de Ahmat Haroun Larry soit assurée.



Les autorités n’ont pas réagi à l’agression de ces jeunes acteurs de la société civile.



Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux peu après l'agression hier nuit dans le 4ème arrondissement, Ahmat Haroun Larry affirme connaitre les auteurs de son agression. Des images le montrant allongé sur un lit d'hôpital, les vêtements déchirés, sont relayées sur les réseaux sociaux.



À travers des diffusions vidéos en direct sur sa page Facebook, Ahmat Haroun Larry dénonce régulièrement la mal gouvernance, la mauvaise gestion des ressources publiques et d'autres maux qui minent la société.