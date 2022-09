Tchad : les voix s’élèvent après le quadrillage du siège des Transformateurs

Le groupe des signataires de la déclaration du 19 mai (partis politiques, société civile) a dénoncé ce 2 septembre « avec stupeur et effroi la répression qui s'abat contre Les Transformateurs » avec l'arrestation de ses militants et le quadrillage de son siège.



Il dénonce une atteinte grave à la démocratie, une mauvaise foi et une mauvaise volonté des autorités d'aller vers un dialogue sincère. "La situation est grave et interpelle toutes les forces vives tchadiennes et la communauté internationale", selon une déclaration conjointe.



Le groupe réaffirme son soutien et sa confiance au comité de dialogue composé des religieux et des aînés, le jugeant non partisan. Il dit poursuivre les discussions pour arriver à des conclusions acceptables pour tous.