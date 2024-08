Tchad : les voleurs du moteur du groupe électrogène de la préfecture de la Nya arrêtés

Trois employés de la préfecture du département de la Nya, à savoir, le chef de bureau, le planton et le cuisinier, ont été arrêtés pour vol présumé du moteur du groupe électrogène alimentant le service de la préfecture.



Leur arrestation fait suite à une plainte déposée par le secrétaire général du département de la Nya, au commissariat de police de Bébédjia, demandant une enquête approfondie. En effet, la semaine dernière, les autorités départementales de la Nya avaient organisé une réunion de sécurité, avec les forces de l'ordre, pour discuter des cas de vols récurrents à Bébédjia.



Ironiquement, c'est après cette réunion que les employés de la préfecture ont commis le vol du moteur, avec l'intention de le vendre à Moundou. Les enquêtes, menées par la Police nationale de Bébédjia, ont permis de localiser et de récupérer le moteur volé à Moundou.



Lors de la cérémonie de présentation publique des suspects, le chef du commissariat de Police nationale de Bébédjia, Loubehossem Arnaud, a expliqué le processus d'enquête qui a conduit à la confirmation des faits, notamment grâce à l'audition du chef de bureau de la préfecture, et d’un démarcheur, ainsi qu'à l'analyse de leur conversation vocale.



Le secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko, s’est félicité de la diligence et de la réactivité des forces de l'ordre qui ont permis de retrouver l'objet volé, et d'identifier les suspects.

À cette occasion, il a décerné une attestation de félicitations au capitaine Mahamat Djibrine Labah, commissaire 1er adjoint, qui a, à son tour, dédié cette distinction à ses officiers et agents impliqués dans l'affaire.



Les deux présumés voleurs sont actuellement en garde à vue au commissariat de Bébédjia, en attendant d'être déférés devant le tribunal de grande instance de la ville, dans les jours à venir.