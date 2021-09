Tchad : libération au Kanem de 39 personnes qui tentaient de se rendre en Libye

Un groupe de 39 personnes qui tentait de se rendre en Libye via le nord du Tchad a été libéré de prison ce 2 septembre à Mao, dans la province du Kanem. La libération a eu lieu en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Mahamat Souleymane Ali, représentant du Conseil militaire de transition (CMT).



Le gouverneur de la province du Kanem, le général de brigade, Brahim Ousmane Djouma, a salué cette initiative tout en mettant en garde ces derniers de ne plus recommencer.



Pour le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Mao, Idriss Ibet Brahim, les clandestins sont désormais libres suite aux procédures judiciaires. Selon lui, la justice a écouté tout le monde après vérification des dossiers.



Le général Mahamat Souleymane Ali, chef de mission du CMT au Kanem, a appelé chaque jeune à prendre conscience en restant au pays afin de participer au développement. Il a rappelé qu'il a été instruit aux forces de défense et de sécurité d'incarcérer toute personne appréhendée en partance vers le nord.