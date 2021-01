Tchad : libération d'otages, "on a fait d'une pierre deux coups" (gouverneur Mayo Kebbi Ouest)

"Nous souhaitons à partir de maintenant qu'à chaque endroit où l'on pressent un danger, l'on déploie des militaires. Nous avons suffisamment de militaires. Ils vont rester".

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, a donné des détails jeudi sur l'opération qui a permis la libération de deux otages enlevés la veille dans la sous-préfecture de Lamé. Baminda Goua et dame Kouafe, membres d'une même famille, avaient été enlevés par des hommes bien armés. Ils sont sains et saufs."Hier, on a fait d'une pierre deux coups. Après avoir cherché et fini avec les malfrats, nous avons déposé une équipe à Pala parce que nous pensons que c'est un coin proche de la frontière", explique le gouverneur."Dès que nous avons quelque chose, nous avons des forces prêtes à intervenir. Au canton Tagabo-Foulbe, nous avons aussi déposé une équipe", précise-t-il.