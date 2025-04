Tchad : liberté de la presse et IA, le Moyen-Chari et le Mandoul en première ligne

En prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, le Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul a donné le ton à travers un point de presse organisée ce mercredi 30 avril 2025.



C’était autour du thème international retenu cette année : « Informer dans un monde complexe : l’impact de l’intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ».



Cette initiative locale, riche en symboles et en réflexions, s’inscrit dans un contexte où l'écosystème médiatique est en pleine transformation. Prenant la parole à l'ouverture de ce point de presse, Nadjilem Adolphe, secrétaire général du comité d'organisation, a mis en lumière les mutations profondes que connaît le monde de l'information.



« Dans ce contexte en constante évolution, marqué à la fois par les promesses et les défis de l'intelligence artificielle, il est impératif de réaffirmer le rôle essentiel de la presse comme pilier de la démocratie, garante du débat public éclairé et vecteur indispensable du développement local », a-t-il déclaré. L'événement ne s’est pas contenté d’un simple échange d’idées. Il a été aussi l’occasion d’annoncer une série d’initiatives visant à consolider les relations entre journalistes, forces de l’ordre et autorités locales.



L’objectif poursuivi est d’instaurer un climat de confiance et de coopération, propice à une meilleure circulation de l’information et au respect mutuel des rôles de chacun. Parmi les temps forts annoncés, un match de football amical se tiendra le 1er mai 2025. Il opposera les professionnels des médias aux représentants de la Police nationale, dans une ambiance de convivialité et de brassage.



À cela s’ajoute une émission interactive diffusée sur les ondes de Radio Lotiko, qui reviendra en profondeur sur les enjeux soulevés par l’irruption de l’intelligence artificielle dans le paysage médiatique. Ces activités s’annoncent comme le prélude d’un mois de mai engagé, où la liberté d’informer et d’être informé sera placée au cœur des débats dans le sud du Tchad.