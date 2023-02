Tchad : lire pour réussir, le succès de la bibliothèque du lycée public de Walia

Au Tchad, la lecture est un défi pour les étudiants et les élèves. Les bibliothèques scolaires sont rares et les établissements publics manquent souvent de ressources pour offrir des ouvrages aux élèves. Cependant, le lycée public de Walia est une exception remarquable.



Le lycée de Walia possède une bibliothèque scolaire équipée de plus de 30 000 livres couvrant toutes les disciplines de la seconde à la terminale. Depuis son ouverture en 2011, la bibliothèque est devenue un endroit populaire pour les élèves. Zigoubé Fakané, le bibliothécaire chargé des ouvrages littéraires, est ravi de la fréquentation quotidienne de la salle.



En effet, la moyenne de fréquentation est estimée à 92% avec une fréquentation de 60 à 120 élèves par jour. Cependant, la bibliothèque est parfois surpeuplée et certains élèves sont obligés d'attendre pour trouver une place. Le lycée public de Walia a reçu la construction et les ouvrages de la bibliothèque de la part du ministère de l’Éducation nationale, via le Centre National de Curricula (CNC).



En 2021, la bibliothèque a reçu 3 000 nouveaux ouvrages de la part du projet PARSEC. Bien que la bibliothèque soit une réussite, il y a toujours des défis à relever. Les bibliothécaires soulignent que les ouvrages littéraires et scientifiques intégrés dans le programme d'enseignement ne sont pas tous disponibles, en particulier pour les élèves de terminale D.



Le seul problème rencontré par la bibliothèque de Walia est le manque de cartes d'adhésion pour les élèves. Zigoubé Fakané explique que les inscriptions coûtent 1000 FCFA par an et par élève, comprenant deux cartes photos 4x4.



Pour l'instant, les élèves ont accès à la bibliothèque avec leurs cartes scolaires, mais une fois qu'ils ont terminé leur lecture, la carte est rendue. Le lycée public de Walia est un exemple à suivre pour les autres établissements publics au Tchad.



Les gouvernements et les centres de curricula doivent renforcer les bibliothèques scolaires et doter ceux qui n'en ont pas, pour relever le défi de l'amélioration de l'éducation dans le pays.