Tchad : liste de 218 lauréats recrutés à titre exceptionnel à la fonction publique

L'arrêté n° 10241 du 26 décembre 2019 porte recrutement à titre exceptionnel de 218 lauréats. Il est signé par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, et du ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha (par délégation du Président de la République).



Les lauréats des différents instituts et écoles de formation dont les noms suivent sont recrutés comme suit :



Hôtesse d'accueil :

Denemataji Linda.



Agent des douanes :

Abakar Adam Moustapha ;

Abakar Ibrahim Abakar ;

Abdallah Sougoumi ;

Abdallah Sougui ;

Abdel Djabar Siboro Djougorou ;

Abdelkerim Toumani ;

Abdelrahim Abdallah ;

Adebl Razakh Ibrahim Ahmat ;

Abdelsalam Okori ;

Ache Hamid Koua ;

Achta Wardougou Ali ;

Adam Ibrahim Mahamat ;

Adoum Goukini ;

Adoum Guihini ;

Adoum Daissala Stephane ;

Ahmat Adily Sallah ;

Ahmat Salhe Boy ;

Alhadi Nassour Sergouno ;

Ali Kinguia ;

Ali Bazingue Kori ;

Ali Goukouni Saboun ;

Ali Souleymane Djamous ;

Amir Abdoulaye Douda ;

Andjami Youssoubo Chedei ;

Awad Hachim ;

Azza Brahim Mahamat Saleh ;

Bachir Mahamat Breme ;

Bakhit Mongole Abakar ;

Barka Goukouni ;

Brahim Oumar Dessendi ;

Bechir Samanna Essou ;

Bichara Brahim Cherif ;

Bichara Charfadine Erda ;

Bokhit Djouma ;

Brahim Bannaye ;

Brahim Chaha ;

Brahim Waria ;

Brahim Idriss Hagui ;

Brahim Moussa Tadjadine ;

Brahim Terap Hatir ;

Chidi Koki Sidick ;

Dadi Chidi Djirat ;

Djamaladine Abdelbanat Mahamat ;

Djidi Mahamat About ;

Djimet Toke Youwori ;

Djouma Senoussi Barka ;

Habre Hissein Hamid ;

Haggar Adam Haggar ;

Hamid Hassan Chidi ;

Hamit Erda Bargouri ;

Hassan Allafouza ;

Hassan Maina ;

Hassan Yesko ;

Hassan Mahamat Ahmat ;

Hissein Mahamat ;

Hissein Toguei ;

Ibrahim Moussa Abakar ;

Idriss Aboubakar ;

Idriss Abakar Abdramane ;

Idriss Essou Adai ;

Ismail Abdramane Anou ;

Issa Hamit Bakhit ;

Issa Mahamat Abdelkerim ;

Kalli Goukouni ;

Kamougue Galmaye ;

Kore Nguilli ;

Louki Djiddi Guet ;

Mabrouk Koki ;

Mahamatdine Tahir Deye ;

Mahamat Ardane ;

Mahamat Djougoui ;

Mahamat Kinia ;

Mahamat Abakar Djadallah ;

Mahamat Ahmat Abakar ;

Mahamat Bichara Toundjour ;

Mahamat Ismail Nassour ;

Mahamat Kaidallah Absakine ;

Mahamat Nour Touka ;

Mahamat Nour Youssouf Warimi ;

Mahamat Wari Charaf ;

Mbaimi Tao Toukla ;

Moly Issa Youssouf ;

Moly Souleyman Galma ;

Moukhtar Nahar Choua ;

Moussa Hissein ;

Moussab Moussa Hamid ;

Nafissa Abakar Hassaballah ;

Oumar Djiddi Djorou ;

Oumar Youssouf ;

Oumar Arim Maide ;

Oumar Idiman Tebir ;

Oumar Mahamadene Siri ;

Ousman Kebir ;

Ousman Fadoul Ibrahim ;

Ousman Youssouf Nigue ;

Ousmane Sougour Guihini ;

Ramadane Issa ;

Sadick Adam Chérif ;

Saleh Brahim Abdallah ;

Saleh Djouma Assou ;

Saleh Warimi Hassan ;

Sallah Allahi Youssouf ;

Sougui Boulma ;

Souleyman Koki ;

Tahar Baba Bokor ;

Tchoum Ngarvoussia ;

Togoi Allatchi ;

Tom Hamid Soura ;

Tom Moura Maide ;

Yassine Adam Barkai ;

Yaya Ahmat Kardayo ;

Yaya Gounda Heri ;

Yaya Idriss Kosseya ;

Youssouf Nour Djouma.



Secrétaire de direction adjoint(e) :

Atokari Uregritte ;

Gami Zara ;

Ronel Eliane ;

Dingamadji Meldang ;

Ngarbaye Vincent Nague.



Secrétaire de direction adjoint(e) :

Mabe Raoul.



Planton :

Ousman Mahamadine Kessou



Agent de constatation des douanes :

Abakar Idriss Kirkim ;

Abakar Moussa Kosseimi ;

Abdallah Adam Bachar ;

Abdelkhader Abakar ;

Adam Toubaye Hassan ;

Ahmat Youssouf Souleyman ;

Bahat Hissein Soussa ;

Hassan Mahamat Abbagana ;

Hassanie Hemchi Moursali ;

Hisseine Ahmat Hisseine ;

Jonas Tombina ;

Mahamat Mahamat Adoum ;

Moussa Abakar Boursa ;

Rmtide Felix ;

Salahadine Madjitoloum ;

Sougour Charfadine Mahamat ;

Youssouf Oumar Chidi.



Agent mécanicien

Yaya Absakine Brahim.



Agent de constatation des douanes

Annouar Ahmat Mahamat.



Chauffeur

Ahmat Mahamat Paul ;

Koutel Patric ;

Rebaye Leze Yankimadji.



Secrétaire de direction adjoint(e)

Soumeya Moussa Ali ;

Zara Sougui Ouche ;



Agent de vérification des douanes

Abakar Timan Hamid Djery ;

Abdine Hassane Djorbo ;

Abdoulaye Berdega Araga ;

Abdoulaye Guerdi Djouma ;

Adam Bichara Nimir ;

Adam Mahamat Djeroua ;

Adam Oumar Abdallah ;

Ahmat Adam Ouigue ;

Ali Koullou ;

Ali Mahamaden Djibi ;

Ali Salahadine Ali Djouffoun ;

Amir Gueillet Hemchi ;

Assou Arim Sargoulo ;

Hachim Kerim Hassan ;

Hamid Mahamat Daoud Anny ;

Hassan Mohammed ;

Hassan Youssouf Zakaria ;

Hassan Ismail Nassour ;

Hissein Hounou Abakar ;

Idriss Abakar Abdelkerim ;

Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour ;

Issa Tom Moussa ;

Kalgonbe Jerome ;

Khadidja Ahmat Hisseine Oki ;

Mahamat Yaya Egrei ;

Mahamat Abdoulaye Khamis ;

Mahamat Adam Azibert ;

Mahamat Ali Kombo ;

Mahamat Dakou Birke ;

Mahamat Digueri Kourgoure ;

Mahamat Djimet Harandji ;

Mahamat Idriss Bechibo ;

Mahamat Issa Ali ;

Mahamat Moussa Adoum ;

Mahamat Moussa Mahamat Adam ;

Mahamat Moussa Sinine ;

Mahamat Moustapha Adami ;

Mahamat Saleh Adam Bahar ;

Mahamat Wardougou Barka ;

Mbaioremem Mbairedyo ;

Moussa Abakar Moussa ;

Moussa Abderamane Saleh ;

Moussa Annour Mina ;

Moustapha Adoum Moustapha ;

Nassour Ahmed Abdelkerim ;

Saleh Abdoulaye Bachar ;

Saleh Hali Youssouf ;

Yacoub Guerdi Nassour ;

Yakoub Mbodou Mbodoumi ;



Contrôleur des douanes

Ndjek-Nga Rony Djidda ;

Youssouf Noh Alwali.



Assistant de direction

Abdoulaye Tchoroma Abakar ;

Adam Wadi ;

Adam Mahamat Brahim ;

Ahmat TIdjani Miss ;

Djiddi Barkadei Tolly ;

Mahamat Ali Mahamoud ;

Mahamat Bechir Sinine ;

Mahamat Fadil Tahir ;

Mahamat Hassan Souleyman ;

Ousman Ahmat Mahamat.



Comptable

Abakar Abdramane Choukou ;

Fadoul Affono ;

Hissein Idriss Himeda ;

Idriss Heri Ali ;

Mahamat Adam Djabar ;

Mahamat Ali Adoum ;

Mahamat Nouri Tchou ;

Moustapaha Oumar Abdou ;

Ousman Souleymane Arim Tino ;

Youssouf Hachim Borgou.



Informaticien

Hafiz Yaya Kichine.



Les intéressés sont mis à la disposition du ministère des Finances et du Budget. Ils doivent prendre service dans un délai n'excédant pas trois mois.



Le non respect du délai entraînera d'office l'annulation du recrutement.





