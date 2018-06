Tchad : liste de nomination des conseillers à la Présidence

Un décret du chef de l'Etat signé aujourd'hui, pris au vu des nécessités de service, nomme les personnalités dont les noms suivent aux postes de conseillers Techniques à la Présidence de la République :



Conseiller à l'Administration du Territoire et à la Gouvernance locale : M. Limane Mahamat

Conseiller aux Affaires Juridiques, aux Droits humains et à l'Ethique administrative : Maître Houssine Philippe

Conseiller à l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à l'Innovation : Dr. Massar Hissein

Conseiller à l'Education nationale et à la Promotion civique : Mme Naïmou Beguy Nguedah Perside

Conseiller aux Infrastructures, au Désenclavement et à l'Aviation civile : M. Ousman Abderaman Djogourou

Conseiller à la Santé publique : Dr. Yankalbé Paboung Matchock Mahouri

Conseiller à la Fonction publique, au Travail et au Dialogue social : M. Mbaitel Berang Salomon

Conseiller à l'Elevage et aux Productions animales : Mme Ndougonna Mbakasse Riradjim

Conseiller aux Mines, au Développement industriel, Commercial et à la Promotion du Secteur privé : Dr. Aladji Hamit Elimi Ali Moutaye

Conseiller à l'Aménagement du territoire, à l'Habitat, aux Affaires foncières et Domaniales : M. Ramdongarti Djidingar

Conseiller à la Culture, au Tourisme et à l'Artisanat : M. Abdoulaye Ogoum

Conseiller chargée de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale : Mme Issa Sokoye née Esther Woïbogo

Conseiller aux Médias : M. Mahamat Beambaye Ngartomian