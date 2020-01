TCHAD Tchad : liste des 300 lauréats recrutés dans le corps des brigadiers des douanes

Par Info Alwihda - 22 Janvier 2020 modifié le 22 Janvier 2020 - 10:44





L'arrêté n° 10210 du 26 décembre 2019 du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue sociale, porte recrutement à titre exceptionnel de 300 lauréats dont les noms et prénoms suivent, titulaires des brevets commandos DGDDI. Abakar Abdoulaye Tidasna ; Abakar Ahmat Kotoko ; Abakar Guem Kesse ; Abakar Hassan Kalamtam ; Abakar Ibrahim Issack ; Abakar Mahamat Goukouni ; Abakar Oumar Mahamat ; Abbas Doulgue Samuel ; Abdal Azim Mahadjir Bachar ; Abdallah Chaibou Loura ; Abdallah Yacoub Mahamat ; Abdelatif Mahamat Adam ; Abdel-Aziz Adoum Abdel-Aziz ; Abdelkerim Mitna ; Abdelkerim Djougoun Adam ; Abdelkerim Sougour Iregue ; Abdel-madjid Hassane Abdelkerim ; Abderaman Abdallah Moustapha ; Abdine Abdoulaye Djamet ; ​Abdoulaye Abakar Abba ; Abdoulaye Ahmat Mansour ; Abdoulaye Barouami Ehre ; Abdoulaye Bichara Mahamat ; Abdoulaye Haroun Djouma ; Abdoulaye Terap Siboro ; Abdraman Idriss Ahmat ; Abdramane Abdoulaye Yacoub ; Abdramane Sakaria Derne ; Adaknou Sandresse Mahamat ; Adam Abdramane Mahamat ; Adam Ali Adam ; Adam Diker Mahamat Oumar ; Adam Idimane Siboro ; Adamou Djibrine Mahamat ; Addi Gasidi Koumade ; Adjoupmadang Djeran Eli ; Admode Patrice Rapahel ; Adoum Banda Sebastien ; Adoum Bello Halina ; Adoum Oumar Mahamat ; Adoum Tom Abdoulaye ; Adoumtan Desire Inan ; Ahmat Abakar Issack ; Ahmat Ali Moursal ; Ahmat Ali Moussa ; Ahmat Dougous Hawane ; Ahmat Madomosou Koydaye ; Ahmat Tahir Id Djardjar ; Ahounta Casimir Roufous ; Akoina Atchim Assouna ; Aleva Golbasia Samuel ; Alhadjar Kake Kouzoumbi ; Ali Abakar Mahamat Bada ; Ali Bazoune Issa ; Ali Cheni Langama ; Ali Gabriel Moungoul ; Ali Hassane Younous ; Ali Issa Moussa ; Ali Mahamat Zene ; Ali Oumar Dahai ; Alladji Boulga ; Allarabaye Djanabaye ; Allaramadji Naringar Koitan ; Allatchi Saleh Chidi ; Amadou Abdoulaye Djansoundi ; Ammal Hassane Ousmane ; Aniyomat Atchoumgue Senghor ; Annour Abakar Djouma Annour Hassan Kokab ; Assane Noel Walai ; Atchoumgue Agade Kekegem ; Atem Neptali Moussa ; Atim Tidjani Charfadine ; Babou Phillipe ; Bakibine Irimde Valentin ; Bakit Mahamat Iregue ; Bandjouroum Atchoumgue Patrice ; Bechir Adam Mahamat ; Bechir Bichara Dougous ; Bechir Moussa Mahamat ; Begoto Ngarasna Michel ; Beguera Hssan Keche ; Bichara Abdraman Assam ; Bichara Tahir Souleyman ; Bouaza Tandang Samsou ; Bouba Idriss Amadou ; Boukor Wassi Allatchi ; Bouroumsia Fissou Daidaissou ; Brahim Abdraman Kardayo ; Brahim Bate Andevounou ; Brahim Moukou Togou ; Brya Djoumdje Stephane ; Chayoubo Mahamat Djarmat ; Dahousem Edmond ; Adoud Bam Dahai ; Daoussem Bertrand Jean ; David Toukoula Koibour ; Dekguem-ka Sindrague Jerome ; Dieudonne Jean-Baptiste ; Dieudonne Yantokoum Ndoubanaye ; Dingamadji Alladoum Christian ; Dingamnayel Justin Saria ; Djanbeye Singambaye Florent ; Djasrabe Emil Mogna ; Djeguelbe Onissem France ; Djekodoum Mingueba Judicael ; Djerakle Abdoulaye Kanga ; Djerayom Honore Barde ; Djibrine Lacsou Madadi ; Djibrine Moussa Mbodou ; Djida Djibrine Hamit ; Djidi Ali Hemchi ; Djido Helou Adam ; Djiguerinan Missaringar Ndogouldjal ; Djimgueur Blaise Emmanuel ; Djimnayboye Mibirom Paul ; Dimtourngue Masde Djiryabe ; Djiraita Monguenara ; Doba Ali Nassara ; Dokdambi Alain Dono ; Donlonga Jeremie Camla ; Enock Ablaou Tchilang ; Fatime Sougui Hemchi : Fatsou Mbakelemsou Balmassia ; Fernand Nadji Banda ; Gadson Moise Vrakissia ; Galdima Marie Nore ; Gali Saka Gindja ; Goni Zakaria Issa ; Guenderdue Souleymane Salara ; Guimira Guelpina Digre ; Guingar Esrom Ndoubakoye ; Haggar Ali Cherdeye ; Haissou Bernard Djeoudaye ; Hamat Djabo Tourounde ; Hamid Ahmat Adam ; Hamid Tisiro Souk ; Hariga Oumar Tourdjouck ; Hassaballah Tissero Achiriyo ; Hassan Ahmat Hano ; Hassan Daoussa Nour ; Hassan Haggar Guet ; ​Hassan Issa Abderaman ; Hassan Khamis Djarma ; Hassan Nadji ; Hassane Tama Moussa ; Hassane Vinvin Tchengsou ; Hina Wala Fouldada ; Hinoundou Roger ; Hissein Ali Alifa ; Hisseine Adoum Ousmane ; Ibrahim Adam Ateib ; Idriss Adji Ali ; Adriss Houngue Saidou ; Idriss Djorbo Segue ; Idriss Haroun Bouye ; Idriss Khatir Moussa ; Issa Ali Moussa ; Issa Sougouin Brahim ; Issa Souleymane Ali ; Izadine Koyoma Lawadji ; Izadine Youssouf Ousmane ; Jean Peal Rewe Akoina Molom ; ​Kassamsou Adoum Norbert ; Kemtchang Lazard Kane ; Khassir Abdraman Djallah ; Kladoumadji Nadjiyanague Roger ; Koguiam Thomas Sankara ; Koni Saleh Arabi ; Koni Soukaya Acyle ; Korkoumta Andre Azor ; Koulamadji Tongar Firmain ; Koumandji Sylvain Gaston ; Lamanamou Fissou Abou ; Louka Marcel Kate ; Loumbeye Brigitte Beban ; Madali Gad Kerte ; Madjitoloum Blaise Compaore ; Madjiyamra Nanadoum Ozias ; Magloire Dieudonne ; Mahamat Mahamat Acyl ; Mahamat Ahmat Adoum ; Mahamat Ali Brahim ; Mahamat Ali Youssouf ; Mahamat Djidda Gassi ; Mahamat Hamid Djalba ; Mahamat Hassan Mikael ; Mahamat Houzani Pafing ; Mahamat Issakha Arim ; Mahamat Kabaro Abaya ; Mahamat Madjir Bachar ; Mahamat Moussa Chaibo ; Mahamat Nour Mahamat Sougou ; Mahamat Nour Wadji ; Mahamat Nour Youssouf ; Mahamat Nour Issa Abdraman ; Mahamat Oumar Adoum ; Mahamat Ousmane Nadjo ; Mahamat Saleh Arabi ; Mahamat Saleh Moussa ; Mahamat Saleh Ali Moussa ; Mahamat Zene Annour Hamid ; Masra Espoir Guinambaye ; Masrabe Alexis Dambaye ; Massou Graskou Davouna ; Mayo Pierre Albert ; Mbaiam Jean John ; Mbaiarebei Dieudonne Beledoum ; Mbaidjinguesem Benjamin Gaius ; Mbaihondoum Ramdane Laurent ; Mbailaou Djekale Richard ; Mbailassem Desire Madjiadoum ; Mbailassem Supporte Mbangkoubou ; Mbainaissem Gang-Non Monbe ; Mbai-Nguem Archive ; Mbayam Frederick Joseph ; Mbaye Celestin ; Memadji Melanie Koibe ; Mina Allo Golo ; Moli Wori Ahmat ; Moubarak Sidick Ahmat ; Moussa Amos Douane ; Moussa Hisseine Issakha ; Moussa Mahamat Hamid ; Moussa Oumar Hassane ; Moussa Youssouf Issa ; Moustapha Ahmat Mahamat ; Nadjim Nangoussade Francis ; Nalba Elkong Etienne ; Nanga Achakori Nanga ; Nassour Adam Nassour ; Nassour Bokhit Issa ; Ndigta Justin Guedngar ; Ndotolobaye Djimrangar Franco ; Nehoudou Roudoulembaye Benjamin ; Nelembai Betododje Milka ; Ngagsou Balme Eli ; Ngakoutou Samedi Ngarda ; Ngaradoum Bokat Ngaro ; Ngarebaye Alain ; Ngartikem Etienne Neldissengar ; Ngasman Moussa Lhamma ; Ngominan Dilingar Kemorsin ; Ngon-Nadji Ngartoloum Sylvain ; Nodjitar Folrentine Abdon ; Nodjitobaye Madeingartol Richard ; Nour Hachim Ahmat ; Nousradine Bokhit Abdelkerim ; Oumar Sassou ; Oumar Dadi Touka ; Oumar Hassan Mihale ; Oumar Ibrahim Youlgou ; Oumar Terap Ebounono ; Ousman Hassan Ousman ; Ousman Sougour Kaya ; Ramadan Bechir Hassan ; Ramadane Abderahim Moctar ; Ramadane Bagoidi Miskinda ; Ramadane Toulna Denza ; Reounodji Nodjiram Gaston ; Roi Ba Mardjain Dimanche ; Sadick Ali Issa ; Sadick Bachar Eregue ; Sadick Mahamat Ahmat ; Sahadou Hamadou Djaodjaoro ; Sakai Sokoya Abderahim ; Saladine Abdoulaye Abdelkerim ; Saleh Adam Ousmane ; Saleh Ahmat Bedera ; Saleh Hamba Abdelkerim ; Saleh Hamid Ganassou ; Saleh Linguinssou Vamfina ; Salissou Saram Lion ; Senghor Adjeffa Yomdji ; Sidick Abakar Naime ; Sindidibaye Samuel Maynbe ; Smael Abdramane Gaou ; Soukaya Djoro Djimi ; Souleymane Youssouf Ahmat ; Steven Kladoumadji Pentolnan ; Tahir Abakar Bedera ; Tahir Hassan Guet ; Tarbet Boudou Francisco ; Taryngue Sarohrnagye Pascal ; Tatinamadji Kaoun-Djanan Herve ; Tchoui Cherdei Tata ; Tesse Kenedji Pousou ; Thomas Naim Sankara ; Tidjani Beguera Salam ; Titinanbaye Djiraita Mathias ; Ton-Halta Nadjiyangue Olivier ; Torbo Hassan Allafouza ; Veivra Jean Bosco ; Wahkika Gilbert ; Wang-Oungou Jules Kaimigue ; Yacoub Mahamat Chauroma ; Yassine Issakha Yaya ; Younous Mouckou Tougou ; Zakaria Bachar Rabye ; Zeni Saleh Sougui.

Les intéressés mis à la disposition du Ministère des Finances et du Budget, doivent prendre service dans un délai n'excédant pas trois mois. Le non respect du délai entrainera l'annulation d'office du recrutement.



Pendant leurs congés, les intéressés bénéficieront d'une allocation dont la durée sera calculée conformément à la Convention collective du 15 décembre 2012 applicable aux agents contractuels des services publics de la République du Tchad.





