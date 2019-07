TCHAD Tchad : liste des 4863 mentions au baccalauréat 2019

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Juillet 2019 modifié le 26 Juillet 2019 - 11:56



4863 candidats au baccalauréat session 2019 ont obtenu une mention (assez-bien, bien et très bien), dont 1170 femmes et 3693 hommes.

Matricule Nom & Prénoms Série Sexe Mention AHD101 ALI ABDEL-NASSIR ALI D M Assez-bien AHD11 ABDEL-AZIZ AHMAT MAHAMAT D M Assez-bien AHD111 ALI MAHAMAT SALEH D M Assez-bien AHD112 AL-KHATIB IBRAHIM TAHA D M Assez-bien AHD146 BACHAR BRAHIM BACHAR D M Assez-bien AHD151 BANE TCHOBKREO D M Assez-bien AHD157 BILAL HISSEINE OUSMANE D M Bien AHD166 BRAHIM HAROUN HASSAN D M Bien AHD169 BRAHIM MAHAMAT YOUSSOUF D M Assez-bien AHD19 ABDELLATIF AHMAT ABDELKHADIR D M Assez-bien AHD224 HABIB ABDALWAHAB MAHAMAT D M Assez-bien AHD236 HAMID ANAR BARKAÏ D M Assez-bien AHD267 IDRISS BOURMA HASSANE D M Bien AHD268 IDRISS HARANE D M Assez-bien AHD307 MAHADI MHAMAT AHMAT D M Assez-bien AHD315 MAHAMAT AHMAT MAHAMAT ZENE D M Assez-bien AHD316 MAHAMAT AHMAT MAKI BOURMA D M Assez-bien AHD331 MAHAMAT HABIB SANOUN D M Assez-bien AHD335 MAHAMAT HISSEIN ABDERAHIM D M Assez-bien AHD354 MAHAMAT SALEH HASSAN D M Assez-bien AHD366 MAHAMAT TEBIR IROBEY D M Assez-bien AHD369 MAKINE ADAM BRAHIM D M Bien AHD380 MBAÏHADJIM MBAINDEM ABRAHAM D M Assez-bien AHD383 MIRADJ SIDDICK ADAM D M Bien AHD385 MOUASS DAOUD CHENE D M Bien AHD389 MOUNA ALI DICKO D F Assez-bien AHD422 OUMAR DJIBRINE OUMAR D M Assez-bien AHD424 OUMAR MAHAMAT ZENE D M Assez-bien AHD426 OUMAR SOSSAL HISSEIN D M Assez-bien AHD427 OUMAR YAYA ABDALLAH D M Assez-bien AHD428 OUSMANE MAHAMAT IBRAHIM D M Assez-bien AHD429 OUSMAN ISSAKHA ADAM D M Assez-bien AHD433 PEMI SIMON-PIERRE D M Assez-bien AHD447 SAKHAIROUNE AHMAT MOUSSA D M Assez-bien AHD453 SANOUSSI ALKHALI BRAHIM D M Bien AHD454 SEFADINE TREYA IBRAHIM D M Assez-bien AHD461 SOUAD OUSMAN ABOUNOUNOU D F Assez-bien AHD464 SOULEYMANE WALDA DIDANE D M Assez-bien AHD468 TADJADINE MOURRA TADJADINE D M Assez-bien AHD486 YAYA ERITERO ARDJA D M Assez-bien AHD489 YOUSSOUF BRAHIM MAHAMAT D M Assez-bien AHD496 ZANOUBA IBRAHIM YOUNOUS D F Assez-bien AHD72 ADOUM GOUDJA SENOUSSI D M Assez-bien AHDA177 HISSEIN SOSSAL MAHAMAT DA M Assez-bien AHDA327 SALAHADINE HAGGAR SALEH DA M Assez-bien AHDA331 SALEH YOUSSOUF DAOUD DA M Assez-bien AHG11 ABAKAR IBRAHIM ABBO G1 M Assez-bien AHG111 ALI HABIB ALI G1 M Assez-bien AHG13 ABDELMADJID MAHAYADINE ABAKAR G1 M Assez-bien AHG130 ISSA IDRISS BOY G1 M Assez-bien AHG137 MAHAMAT NOURI GOUNDA G1 M Assez-bien AHG142 NATOYALLAH TELBEYE BRICE G1 M Assez-bien AHG212 DINGAMADJI NICOLAS G2 M Assez-bien AHG25 ALLADINGUE FREDERIC NDONAYE G2 M Assez-bien AHG29 ARAFA SOULEYMANE BOLOM G2 F Bien AMA4363 OUANGANA PRESTIGE MBERSALA A4 M Assez-bien AMA4379 SADDAM MAHAMAT IBRAHIM A4 M Assez-bien AMAA17 AL-HABIB MAHAMAT SALEH OUMAR AA M Assez-bien AMAA61 OUMAIMA MAHAMAT ZENE AA F Assez-bien AMD37 HASSAN FAKI ABAKAR D M Assez-bien AMJSA4162 ISSA TEHER BORGOU A4 M Assez-bien AMJSA4248 NOUDJOUWAMANG MARCELINE A4 F Assez-bien AMJSA4251 NOUREDIN ABDELKERIM A4 M Assez-bien AMJSD38 ISSA ZAKARIA KOIDY D M Assez-bien AMJSD47 MAHAMAT DAOUD ABDOU D M Assez-bien AMJSD49 MAHAMAT DJEROU HADINE D M Assez-bien AMJSD50 MAHAMAT SEGOU DJOUMA D M Assez-bien AMJSD51 MOUBARACK ABDOULAYE KARI D M Assez-bien AMJSD52 NASSOUR ABDOULAYE KARI D M Assez-bien AMJSD54 NOURA ABDOULAYE BECHIBO D F Assez-bien AMJSD61 SABOUR ADAM LEYSSA D M Assez-bien AMJSD8 ADOUM ALLANGA ITTA D M Assez-bien AMJSD9 AHMADAY SENOUSSI HAGGAR D M Assez-bien ATIA4137 HASSAN ISSA DJOROU A4 M Assez-bien ATIAA26 HILAL ADOUM YOUSSOUF AA M Assez-bien BBJA4102 BETOLOUM SOSTHENE A4 M Assez-bien BBJA4110 BOGUEL ENOS A4 M Assez-bien BBJA4154 DINGAMRE AUDIENCE A4 F Assez-bien BBJA4158 DINGUEMMADJI FERDINAND A4 M Assez-bien BBJA4171 DJEDANEM BONHEUR A4 M Assez-bien BBJA4172 DJEDANEMGOTO FERDINAND A4 M Assez-bien BBJA4174 DJEDOUBOUM BONHEUR A4 M Assez-bien BBJA4191 DJEKORNONDE SALEM A4 M Assez-bien BBJA4198 DJELASSEM ELOGE A4 M Assez-bien BBJA4223 DJERAYOMBAYE NDEIKOUNDA ESPOIR A4 M Assez-bien BBJA4229 DJESSIGMBAYE MICHAEL A4 M Assez-bien BBJA4230 DJETODJIDE DAMIEN A4 M Assez-bien BBJA4232 DJETOURALARMBAYE PARFAIT A4 M Assez-bien BBJA4237 DJIMADJIMBAYE ROLAND A4 M Bien BBJA4244 DJIMHOYAL BONHEUR A4 M Assez-bien BBJA4253 DJINDOH DJERABE LAZARD A4 M Assez-bien BBJA4261 DONON SAOU ABDALLAH ERIC A4 M Assez-bien BBJA4292 GUIBAI ANDRE A4 M Assez-bien BBJA4293 GUIRALTA NDILMADJI JOSUE A4 M Assez-bien BBJA4323 KOH-HOUMA BRAHIM OURAGOUM A4 M Assez-bien BBJA4330 KOULARAMBAYE FRANKLIN A4 M Assez-bien BBJA4333 KOULMADJI DAVY A4 M Assez-bien BBJA4352 MADJIHOUNDANANG ELIAF A4 M Assez-bien BBJA4371 MAKOBEYE THEOPHILE A4 M Assez-bien BBJA4378 MARABEYE BRUNO A4 M Assez-bien AHA41001 MASDINGUEM EVARISTE A4 M Assez-bien AHA41003 MASRABE FREDDY A4 M Assez-bien AHA41026 MOUBARAK AHMAT MALIK A4 M Assez-bien AHA41037 MOUSSA AARON A4 M Assez-bien AHA41153 OUSMANE AHMAT OUMAR A4 M Assez-bien AHA41302 TEBO ANICET A4 M Assez-bien AHA41319 YACINE CHAIBO ABAKAR A4 M Assez-bien AHA41353 YOUSSOUF MARCHI KINGUI A4 M Assez-bien AHA4143 ACHEICKH MAHAMAT TAHIR HAMDANE A4 M Assez-bien AHA4165 ADAM MAHAMAT HAMID A4 M Assez-bien AHA4339 ATTAHIR SALEH ABDOULAYE A4 M Assez-bien AHA4346 ATTEIB MAHAMAT ISSA A4 M Assez-bien AHA4349 ATTOM BRAHIM DJIMET A4 M Assez-bien AHA4352 AWAD DARDAMO A4 M Assez-bien AHA4360 AZENE ZENAL-ABIDINE ADARISS A4 M Assez-bien AHA437 ABDEL-AZIZ IBRAHIM HIBEL A4 M Assez-bien AHA4373 BAHAR MAHAMAT SALEH A4 M Assez-bien AHA44 ABAKAR ABDERAHIM ERITEIRO ARDJA A4 M Assez-bien AHA4414 BOURHAM OUSMAN BOURHAM A4 M Assez-bien AHA454 ABDELHAMID MAHAMAT SALEH A4 M Assez-bien AHA4577 GUERDIBAYE DIDJAYE A4 M Assez-bien AHA469 ABDEL-KHADIR ISSA AHMAT A4 M Assez-bien AHA4698 IBEDA MOUSSA IBEDA A4 M Assez-bien AHA4805 LAMOUNA KASSEIGUE ESPERANCE A4 F Assez-bien AHA4810 LOUEKOURA IRE BARTHELEMY A4 M Assez-bien AHA4828 MAHAMAT ABDALLAH A4 M Assez-bien AHA4908 MAHAMAT MOUSSA HASSAN A4 M Assez-bien AHA4916 MAHAMAT NOUR BOURMA A4 M Assez-bien AHA4926 MAHAMAT OUSMAN ADAM A4 M Assez-bien AHA4944 MAHAMAT SEÏD ISSA A4 M Assez-bien AHA4987 MAPI DJOULSSAH BERNADETTE A4 F Assez-bien AHAA1050 MAHAMAT ADAM MADRI AA M Assez-bien AHAA1069 MAHAMAT ALLAMINE DJARI AA M Assez-bien AHAA107 ABDOULAYE ISSA HISSEIN AA M Assez-bien AHAA1099 MAHAMAT NASSOUR YOUSSOUF AA M Assez-bien AHAA1125 MAHAMAT ZENE MAHAMAT AA M Assez-bien AHAA1156 MARIAM ADAM AHMAT AA F Bien AHAA1159 MARIAM AL-GONI HACHIM AA F Assez-bien AHAA1161 MARIAM ALI YAKHOUB AA F Assez-bien AHAA1162 MARIAM ALLAMINE YAKHOUB AA F Assez-bien AHAA1164 MARIAM DARDAMO HISSEIN AA F Assez-bien AHAA1168 MARIAM HISSEIN DAGUI AA F Assez-bien AHAA117 ABOUBAKAR MAHAMAT BANDA AA M Assez-bien AHAA1191 MARIA TIDJANI MAHAMAT AA F Assez-bien AHAA1196 MASSOUDA ABDELKHADER AA F Assez-bien AHAA1212 MOUDJAHID MAHAMAT HASSAN AA M Assez-bien AHAA1254 NAFISSA AHMAT DJIBRINE AA F Assez-bien AHAA1276 NAWAL MAHAMAT NOUR AHMAT AA F Assez-bien AHAA1325 OUMKALSOUM YOUSSOUF MAHAMAT AA F Assez-bien AHAA1340 OUSSAMA NADIF ADAM AA M Assez-bien AHAA1476 SENOUSSI TIDJANI ABDEL-MOUMINE AA M Assez-bien AHAA1481 SIMBIL IBRAHIM ISSIL AA F Assez-bien AHAA1488 SOUAD ABAKAR HALOU AA F Assez-bien AHAA1507 SOUMAYA HAMIT YAYA AA F Assez-bien AHAA1508 SOUMAYA HASSAN ADAM AA F Assez-bien AHAA1524 SOURAYA MAHAMAT TAHIR SALEH AA F Assez-bien AHAA1540 TALHA AHMAT OUMAR AA M Assez-bien AHAA1591 ZAMZAM MAHAMAT ADAM AA F Assez-bien AHAA1598 ZARA AHMAT ABDELMADJID AA F Assez-bien AHAA1611 ZENABA ADAM SOUMAÏNE AA F Assez-bien AHAA1613 ZENABA ATTEÏB MOUHADINE AA F Assez-bien AHAA164 ADAM MOUSSA ADAM AA M Assez-bien AHAA173 ADAWIYA ALI MAHAMAT AA F Assez-bien AHAA191 AHMAT AL-HASSANA DJIBRINE AA M Assez-bien AHAA193 AHMAT ANNOUR IDRISS AA M Assez-bien AHAA200 AHMAT MAHAMAT ABDOULAYE AA M Assez-bien AHAA204 AHMAT MAHAMAT BREME AA M Assez-bien AHAA21 ABAKAR YACOUB ADAM AA M Assez-bien AHAA227 AICHA ISMAIL MAHAMAT AA F Assez-bien AHAA228 AÏCHA KACHALLAH MALLAH AA F Assez-bien AHAA23 ABBA AHMAT MAKI AA M Assez-bien AHAA261 ALI ISSACK ABAKAR AA M Assez-bien AHAA27 ABDACHAKOUR MOUNIR AA M Assez-bien AHAA318 AMNE BACHIR MAHAMAT AA F Assez-bien AHAA377 ASSOUNA SOUAR ROUDOUANE AA F Assez-bien AHAA390 ATTEÏB MAHAMAT AL-HASSANE AA M Assez-bien AHAA407 AYATOURAHMAN ALGONI DAOUD AA M Assez-bien AHAA430 BACHIR YOUSSOUF AHMAT AA M Assez-bien AHAA510 DJAZAMTI FADOUL BARAKA AA F Assez-bien AHAA511 DJAZOULI MAHAMAT ALI AA M Assez-bien AHAA517 DJIDAYE BACHAR ABAKAR AA F Assez-bien AHAA535 DOUMTANE ALI YAKHOUB AA F Assez-bien AHAA555 FARISS SOULEYMAN ACIL AA M Assez-bien AHAA593 FATIME IBRAHIM ABDOULAYE AA F Assez-bien AHAA595 FATIME IBRAHIM CHEIKHADINE AA F Assez-bien AHAA640 FATIYA BICHARA AHMAT SALEH AA F Assez-bien AHAA669 FOZIA BRAHIM HASSABALLAH AA F Assez-bien AHAA699 HACHIM AMINE IDRISS AA M Assez-bien AHAA73 ABDELLATIF SEÏD YAYA AA M Assez-bien AHAA730 HALIME ABDOU OUSMAN AA F Assez-bien AHAA734 HALIME AHMAT MAHAMAT AA F Assez-bien AHAA738 HALIME HISSEIN AHMAT AA F Assez-bien AHAA757 HAMDIA ALLAZA MAHAMAT AA F Assez-bien AHAA760 HAMID HASSABALLAH ALI AA M Assez-bien AHAA835 HAWARI AMINE OUSMAN AA F Assez-bien AHAA912 ISSA ADAM TAHIR AA M Assez-bien AHAA913 ISSA BALIL ABDELKADIR AA M Assez-bien AHAA973 KHADIDJA MAHAMAT SALEH AA F Assez-bien AHAA983 KHAÏRAT IBRAHIM ISSA BECHIR AA F Assez-bien AHAA999 KHAZALI NOURADINE KHAZALI AA M Assez-bien











