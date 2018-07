Tchad : liste des décrets du 24 juillet

Par décrets du chef de l'État :



Mme Habiba Sahoulba Gontchomé et M. Oumar Yaya Hissein sont nommés Conseillers chargés de mission à la Présidence de la République.



Mme Maïssoulaye Boussalikréo précédemment Chef de service à la Direction Générale du Protocole d’État à la Présidence est promue Assistante au sein de la même Direction.



MM. Ahmad Makaïla et Ousman Sougui Koko sont nommés Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Tchad auprès respectivement de la Confédération Suisse et du Niger.