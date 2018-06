Tchad : liste des nominations par décret du 21 juin

M. Mahamat Abdérhamane, Mme Fatimé Zénaba Koulro Bézo, M. Yaya Hissein Malick, M. Ratou Ando sont nommés respectivement, Procureur général, 1er avocate générale, 2ème Avocat général et 3ème avocat général au parquet général de la Cour suprême.



MM. Annadjib Youssouf Abdelhadi, Dogo Djangrang Baissam, Mahamat Hissein et Mme Dorkagoum Marthe sont promus Commissaires à la loi, à la Cour suprême.



Général de division Idriss Miss Mouro est nommé Directeur général de la Gendarmerie nationale.



Mme Mariam Ahmed Djamil et MM. Djoutine-Gonan Ngarbaye, Abdoulaye Souleyman Béchir et Ali Mardo Djabir sont nommés respectivement Conseillers et Directeur de cabinet de la ministre Secrétaire général du Gouvernement.



M. Mahamat Awaré Neïssa est nommé Directeur général de l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE).