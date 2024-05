Tchad : liste du gouvernement du 27 mai 2024

Abderaman Koulamallah occupe le poste de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement. Amina Priscille Longoh est maintenue en tant que ministre de la Femme. L’on note le retour de Dr. Idriss Saleh Bachar en tant que ministre en charge de l'environnement. Tahir Hamid Nguilin est reconduit en tant que ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et de la Coopération.



Limane Mahamat est reconduit en tant que ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire tandis que Tom Erdimi demeure ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur.



Mahamat Assileck Halata est maintenu en tant que ministre de l’Aménagement du territoire tandis que Boukar Michel poursuivra sa mission en tant que ministre des Télécommunications.



Mamadou Boukar Gana est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique. Le ministre de la Santé demeure Abdemadjid Abderahim. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie est désormais Passalet Kanabe Marcelin.



Abakar Rozzi Teguil, Fatimé Boukar ou encore Fatimé Goukouni Weddeye sont maintenus. Au même titre que Dr. Ramatou Mahamat Houtouin en tant que ministre secrétaire générale du gouvernement ou Fatimé Aldjineh Garfa en tant que secrétaire générale adjointe du gouvernement.