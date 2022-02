Tchad : liste du nouveau gouvernement de transition du 25 février 2022

Parmi les nouveaux arrivants :

- Ministre de l'Économie : Mahamat Hamid Koua ;

- Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration : général Idriss Dokony Aider ;

- Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat : Mahmoud Ali Seïd ;

- Ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale : Dr. Abdoulmadjid Abderahim ;

- Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation : Ali Weïdou

- Ministre du Pétrole et de l'Energie : Djerassem Le Bemadjiel.



Détails à suivre.