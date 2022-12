Tchad : logements universitaires de Toukra, un véritable gaspillage

C'est ridicule qu'un bâtiment construit selon la modernité, depuis plus de 11 ans, n'accueille que des souris et insectes, à la place des étudiants. Ce n’est que dans un pays où l’éducation n'est pas la priorité des gouvernants, que l'on peut assister à une telle scène.



En 2015, sous le regard des membres de l'association estudiantine, une partie des accessoires du logement (matelas, chaises), a été emportée sans une explication. En juin 2021, le directeur sortant des Œuvres universitaires, Dr Saleh Mahamat Bauche, lors de son entretien accordé à Alwihda Info, avait déclaré que « tout est fin prêt pour rendre opérationnel les logements ».



Même si les paroles s'envolent, l'administration est une continuité. Malheureusement, ce beau bâtiment, jusqu'aujourd'hui inhabité, continue de servir de salles de cours pour les étudiants en manque d'amphithéâtre. Le plus comique est le projet de construction d'un autre logement de plus 60 places aux alentours du campus. De qui se moque-t-on ?



Tout porte à croire que les responsables universitaires n'ont aucun sentiment d'améliorer les conditions sociales des étudiants. « Ce qu'il faut reconnaître, c’est qu’une grande partie des étudiants est venue des différentes localités du pays, la disponibilité de ce logement peut être un ouf de soulagement », estime l’ex-secrétaire exécutif de l'Union nationale des étudiants (UNET), section de N’Djamena, Barka Pierre.



Malgré que rien ne soit encore clair, le président de l'association estudiantine nationale, Mahamat Saleh Cissé rassure que « le ministère va mettre sur pied une commission pour travailler sur le logement, afin de le rendre disponible ». De toute façon, au Tchad, il faut s'attendre à tout, car à chaque remaniement ministériel, les anciens dossiers sont classés.



Toutefois, les responsables des Œuvres universitaires doivent faire le nécessaire pour rendre opérationnel ces logements. Sinon, c'est une perte pour le pays.