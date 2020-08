Tchad : louange et adoration, la jeune génération se forme aux instruments de musique à Moundou

La formation de la nouvelle génération des adorateurs à la synagogue de la musique a commencée le 18 juillet dernier et a pris fin lundi après-midi à Moundou. C’est une initiative du chantre Pierre Mbaiondoum Mbairamadji qui consiste à former des enfants mineurs dans le ministère de la louange et de l’adoration en leur apprenant à jouer aux instruments de musique.



"Instruit l’enfant selon la voie qu’il doit suivre et quand il sera grand, il ne s’en détournera pas". C’est ce verset tiré de Proverbe chapitre 22 verset 6 qui a inspiré l’initiateur de cette formation.



Cette deuxième édition de la synagogue de musique a réuni une trentaine des mineurs venus de différentes dénominations qui ont bénéficié durant un mois des B.A.-BA de différents instruments de musique notamment, la guitare, le piano, la batterie et la trompette.



De la théorie à la pratique, les formateurs ont su donner le meilleur pour la formation des enfants. Les démonstrations faites par les jeunes apprenants ont ému leurs parents qui ont encouragé l’initiateur à prolonger la durée de la formation afin de donner la chance aux enfants d’apprendre plus.



L’initiateur de la formation de la nouvelle génération des adorateurs à la synagogue de la musique Pierre Mbaiondoum Mbairamadji a tout d’abord remercié les différents formateurs pour le sacrifice consenti par chacun d’eux, avant d’expliquer sa motivation ayant aboutie à cette initiative.



« Après trente ans de vie dans le ministère de la louange et adoration, l’Esprit Saint m’a convaincu de former la nouvelle génération des adorateurs. C’est d’obéir à un impératif : la formation à la relève ». Les enfants par la voix d’un de leurs, demandent aux parents de les encourager dans cette voie.



L’initiateur entend à travers ces formations, créer ou développer un conservatoire de musique à Moundou. Des attestation et des carnet de formation ont été remis à chaque participant.