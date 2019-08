Tchad : lourd bilan après des affrontements à Arata, au Sila

Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi et le directeur général de la Gendarmerie nationale, général Idriss Miss Mouro se sont rendus jeudi à Arata, à bord d'un hélicoptère militaire.



La localité a été le théâtre de violents affrontements inter-ethniques survenus ces derniers jours.



Les affrontements intercommunautaires entre Mouro et Dadjo ont fait 58 morts et 35 blessés, selon un premier bilan.



Ce matin, sept corps ont été repêchés dans le Bahr Azoum par les autorités militaires de la province de Sila. Il s'agit très probablement des victimes des affrontements inter-tribaux du week-end dernier dans la province.