Tchad : lourde sanction pour un général après une lettre ouverte au chef de l'État

Le général de brigade Ahmat Koussou Moursal, officier des forces armées et de sécurité, a été cassé mardi au grade de soldat de 2ème classe, au terme du décret n°1221 signé par le président de la République Idriss Déby, a appris Alwihda Info.Il est "rayé des effectifs des forces armées et de sécurité", selon le décret."L'intéressé n'aura pas droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatoire", précise le décret du chef de l'État.Cette lourde sanction intervient cinq jours après la publication d'une lettre ouverte adressée au chef de l'État Idriss Déby, diffusée sur les réseaux sociaux.Dans une longue lettre ouverte datée du 4 juin 2020 , ce militaire de formation reproche notamment au chef de l'État d'avoir abandonné ses compagnons de lutte Né le 1er janvier 1961 à Bitkine, au Guéra, Ahmat Koussou Moursal a notamment étudié à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ex-ENAM, actuelle ENA), à N'Djamena.Il est titulaire d'un brevet d'infanterie commando au centre Kotakoli, en RDC.Il a occupé plusieurs postes de responsabilités : directeur adjoint des services de pension de l’ANT, directeur des services administratifs et financiers de l’Armée Nationale Tchadienne, aide de camp du Président Idriss Déby, et directeur des services administratifs et financiers de la Garde Républicaine (DIRSAF-GR).Ahmat Koussou Moursal a également été préfet, directeur général 2ème adjoint de Gendarmerie et secrétaire particulier adjoint du Président de la République.