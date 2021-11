Tchad : lutte contre l'insécurité alimentaire au Kanem, domaine de prédilection du P2RS

Le projet P2RS a lancé ce 11 novembre 2021 un atelier de formation des jeunes et des femmes, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Kanem. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël et a vu la présence des autorités de la place. Le thème retenu pour cette formation est "l'entreprenariat et les techniques d'élaboration des plans d'affaires ou Business plan".



Le renforcement et l'appui aux vulnérables à lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Lac sont les objectifs visés par le projet.



Pour la délégué chargée de l'agriculture au Kanem, cette formation concerne les jeunes et les femmes porteurs de projets dans le domaine agro-sylvo-pastoral. Elle a affirmé que 378 dossiers ont été déposés dont 50 ont été retenus sur la base d'une étude de dossiers. Elle a exhorté les bénéficiaires à rester attentifs afin de bien suivre la formation.



Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, n'a pas aussi manqué de souligner que de nombreuses actions des réponses aux urgences et pour l'amélioration de la résilience ont été certes mises en œuvre ou sont en cours de réalisation pour juger l'insécurité alimentaire dans le Kanem.



La formation durera cinq jours. Le projet est financé par P2RS et réalisé par la direction de la production et des statistiques agricoles.