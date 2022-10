Tchad : maladies non transmissibles, une charge de morbidité et de mortalité très importante

La Coalition des associations contre les maladies non transmissibles (CAMNT) organise ce 5 octobre à Chagoua, dans le 7ème arrondissement, la cérémonie de lancement de ses activités.



Elle est constituée de cinq associations, à savoir, l'Association tchadienne contre le cancer (ATCC), la Croix Bleue, Donnons-nous la main (DONAMA), l'Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) et la Fondation Arabi Djalal pour l'enfance (FONADE).



Les objectifs de cette Coalition sont entre autres : la contribution d'une manière efficiente à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies non transmissibles, en menant des actions de prévention par le plaidoyer, la formation et la sensibilisation ; soutenir financièrement les membres et les partenaires, afin qu'ils soient en mesure de réaliser leurs missions, telles que définies, dans des meilleures conditions et le respect de la réglementation en vigueur.



La Coalition entend également mener des actions de solidarité nationale et internationale, en aidant au développement des organisations non gouvernementales de lutte contre les maladies non transmissibles, dans la sous-région de l'Afrique centrale, mais aussi assurer sa représentation et son intervention auprès des instances nationales et internationales.



Pour le coordonnateur de la Coalition, Daouda Alhadj Adam, les maladies non transmissibles présentent une charge de morbidité et de mortalité très importante, affectant la population, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer et tant d'autres maladies qui ont subi une évolution rapide ces dernières années.



Cette multiplicité des facteurs de risques, et leurs croissances, font des maladies non transmissibles, un véritable problème de santé publique. C'est pourquoi il faut bien maîtriser les facteurs de risques, mettre l'accent sur la sensibilisation, accompagner les malades dans les dépistages et les traitements des maladies et de les prendre financièrement en charge.



Le représentant du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Mouldjidé Mbaibem, affirme que son département ministériel fera son possible pour mettre les moyens à la disposition de la Coalition, afin qu'elle puisse travailler et appuyer le ministère dans cette lutte. La cérémonie a pris fin avec la signature de la convention entre les membres de la Coalition.