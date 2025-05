Tchad : malfrats, véhicules et armes appréhendés illégalement appréhendés à Goz-Beïda

Les forces de défense et de sécurité ont appréhendé des malfrats, 3 véhicules et des 183 armes de guerre et armes blanches, détenus illégalement par des civils. Ces armes ont été exposées à la presse ce 30 mai 2025 à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila.



Lors d'une cérémonie de présentation des armes saisies, en présence du délégué général de la province de Sila, Sadick Siboro Dinga, du secrétaire général de la province Ali M'bodou Djibrine, des représentants de forces de défense et de sécurité et de plusieurs invités. Le délégué a souligné les efforts déployés pour assurer la sécurité des citoyens.



Il a déclaré que malgré les sacrifices, certains individus commettent des actes criminels, perturbant la tranquillité des citoyens éleveurs, commerçants et agriculteurs.



La cérémonie s'est déroulée en présence de responsables de force de défense et de sécurité, des chefs traditionnels et des leaders religieux.