Tchad : manifestation à El-Ouaya contre les enlèvements contre rançons

Les manifestants sont furieux contre les multiples cas d'enlèvement de personnes contre rançon dans le département d'El-Ouaya. Ils ont pris d'assaut la préfecture pour se faire entendre à travers des slogans tels que "Libérez-le", "Trop c'est trop", "Non aux enlèvements contre rançon", "Le Président de transition est interpellé", "La jeunesse ne revendique que la sécurité de la population".



La manifestation était pacifique et a débuté du carrefour du marché de Lagon sur l'axe principal jusqu'à la préfecture. Des motions de recommandations ont été lues et la route principale menant à Léré a été barricadée pendant une trentaine de minutes avant d'être libérée.



Depuis plusieurs années, les citoyens du Mayo Kebbi Ouest subissent le phénomène d'enlèvement contre rançon.