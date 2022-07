Tchad : manifestation à l’hôpital Adventiste de Béré après des licenciements

Le torchon brûle entre les employés et l'administration de l’hôpital Adventiste de Béré. En effet, une manifestation y a été déclenchée ce mardi 19 juillet 2022.



Le motif avancé porte sur le licenciement des quatre employés, la modification du statut et règlement intérieur de l’hôpital, privant certains employés de leurs droits, et le non-respect de la loi tchadienne régissant les droits du travail.



Selon les propos des employés licenciés, l'administration de l’hôpital Adventiste de Béré a décidé de renvoyer tous les employés Nangjéré de l’hôpital. Un chose que la communauté Nangjéré n'a pas du tout accepté, avec pour conséquence, le mécontentement des jeunes Nangjéré qui ont tenu à manifester ce jour. Ils ont hermétiquement fermé les portes des salles d'hospitalisation dudit hôpital.



Informé de la situation, le secrétaire général du département de la Tandjilé Centre, Karmal Parguet Serge, a convoqué d'urgence les deux parties en divergences. Après moult médiations, en présence de l’inspecteur de travail de la Tandjilé, Solassengar Anges Gabriel, aucun consensus n'a été trouvé.



L'administration de l’hôpital Adventiste est restée sur sa position, c’est-à-dire, elle refuse de coopérer, malgré les propositions faites par les autorités. Et compte tenu de l'ampleur du problème, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a fait le déplacement de Béré, pour essayer de calmer la tension.



Pour l’heure, les patients sont abandonnés à leur triste sort, et d'autres sont obligés de regagner la maison. La situation est actuellement sous contrôle des forces de l'ordre et de sécurité de la province de la Tandjilé.