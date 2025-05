Tchad : marche sportive à Bongor pour la Journée Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

Ce matin, la ville de Bongor a vibré au rythme de la solidarité et de l'engagement humanitaire, à l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.



Une marche sportive a rassemblé plus de 300 personnes dont les autorités administratives, à la tête, le préfet du Mayo Boneye, le maire de la ville de Bongor, le délégué de la Jeunesse, des Sports du Mayo Kebbi Est. Il y avait également des volontaires, des membres de la Croix-Rouge, ainsi que des citoyens venus témoigner leur soutien aux valeurs humanitaires portées par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



L'événement avait pour objectif de promouvoir la solidarité, la santé et la paix, tout en rendant hommage aux volontaires qui œuvrent chaque jour, souvent dans l’ombre, pour soulager les souffrances humaines.



Cette marche a également permis de renforcer la visibilité de la Croix-Rouge à Bongor, et de sensibiliser le public à l’importance de son action. Un match de football est prévu cet après-midi au Lycée Jacques Moudeina.