Tchad : mauvaise alimentation en milieu scolaire, une question préoccupante

Depuis plus deux semaines, les bruits de la rentrée scolaire ne sont plus d'actualité. Beaucoup d’élèves du secteur privé, tout comme public, ont repris le chemin de l'école. Mais, il convient de se demander quelle alimentation est proposée en milieu scolaire ?



Cependant, il faut se rendre dans les différents établissements scolaires pour mieux le constater. Au fait, l’alimentation scolaire se définit comme l’ensemble des repas et collations servis et\ou consommés au sein des garderies, écoles maternelles, collèges et lycées, et qui regroupe les aliments vendus aux abords des établissements, mais également ceux apportés par les enfants depuis leurs domiciles.



Force est de constater que les élèves sont exposés à une mauvaise alimentation, composée d’aliments trop gras, salés et sucrés. Ceci est l’un des principaux facteurs des maladies non transmissibles, notamment, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et les cancers.



Selon plusieurs études, une bonne alimentation optimise la santé, le développement et la performance scolaire. Puisque les apprenants consomment une forte proportion de leur apport énergétique quotidien à l’école. Aujourd’hui, le constat est visible, la question d’une alimentation saine en milieu scolaire demeure préoccupante, mais les solutions tardent encore.



Il faut dire que l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, (FAO) dans son rapport sur l’éducation alimentaire et nutritionnelle rappelle que « l'école est l’endroit idéal pour améliorer la nutrition et le développement des enfants et des adolescents. Elle est un lieu d’apprentissage structuré, où interagissent ceux qui influencent les perceptions et les habitudes alimentaires des enfants, et où l’on peut faire des choix. Dans ces conditions, l’éducation alimentaire et nutritionnelle en milieu scolaire crée des occasions et des expériences d’apprentissage susceptibles de façonner des habitudes alimentaires plus saines, surtout si l’environnement alimentaire est sain. »



Toutefois, dans un pays où les cantines scolaires sont quasi inexistantes, avant de pointer du doigt, les commerçants exerçant aux abords et au sein des établissements scolaires. Il faut que les autorités en charge de l'éducation mettent en place une politique alimentaire en milieu scolaire avec des objectifs. L’alimentation des enfants demeure de nos jours, une préoccupation majeure pour les parents et les éducateurs.



La première étape pour une rentrée académique réussie est l'éducation alimentaire, puisqu’elle permet d’informer les élèves, les parents et le personnel scolaire sur l’importance d’une alimentation saine, diversifiée et équilibrée. Il ne suffit pas d'apprendre à l'enfant à remplir son estomac, mais de l'inciter à faire des choix alimentaires plus sains.



Toutefois, en première ligne, les responsables des établissements scolaires sont interpellés afin d'imposer la vente des alimentations saines aux abords de leurs institutions. Pour cela, il faut un contrôle strict, car il s'agit de l'avenir des nouveaux cadres du pays qui est en jeu.