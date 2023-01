Tchad : mécontentement des commerçants de Mao suite à l'ouverture d'un bureau des Douanes à Djara

Depuis l'ouverture d'un bureau des Douanes à Djara, à seulement 28 kilomètres de Mao, dans la province du Kanem, les commerçants locaux expriment leur mécontentement. Selon une source proche de la Douane provinciale, le nouveau bureau aurait obtenu l'agrément de l'administration centrale de tutelle et des inspecteurs locaux y ont été affectés pour le rendre opérationnel.



Cependant, cette source précise également que les textes de la Douane n'autorisent pas l'ouverture d'un bureau secondaire à moins de 100 kilomètres d'un autre bureau existant. Ainsi, les commerçants de Mao se plaignent que cette proximité entraîne une réduction des taxes et des coûts liés à leurs activités, les incitant à effectuer leurs opérations douanières dans ce nouveau bureau de Djara. Selon des informations recueillies, ils affirment qu'en moins d'un mois, plus de 16 gros porteurs ont transité dans ce bureau.



La mise en place de ce bureau des Douanes à Djara soulève donc des questions quant à la pertinence de sa localisation et aux conséquences qu'elle engendre sur les commerçants de Mao. Il est à espérer que les autorités compétentes prendront les mesures adéquates.