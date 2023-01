Tchad : meeting de sensibilisation pour la paix et course hippique au Kanem

Une délégation conduite par la secrétaire d’État à la Jeunesse, aux Sports et au Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kosseï et le conseiller national Abakar Mahamat Abdraman, séjourne depuis le 5 janvier à Mao.



Un accueil très chaleureux leur a été réservé à Mao et Tarfaï, village situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Kanem.



Après leur arrivée, une rencontre avec les cadres de la province a eu lieu à Mao avant un meeting de sensibilisation sur la paix et le vive-ensemble et une course hippique à Terfeï.



Le séjour de la délégation se poursuit dans quelques départements de la province.