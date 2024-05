Tchad : meeting organisé à Bitkine en faveur du candidat MIDI

Le superviseur de la campagne du département d'Abtouyour, également président d'honneur du Bureau de soutien Dynamique du Guera, par ailleurs, ministre de la Formation professionnelle des Métiers et de la Microfinance, Djimé Moussa Oumar, a organisé un meeting en collaboration avec la direction de campagne départementale d'Abtouyour ce 30 mai 2024 à Bitkine.



L'objectif est de mobiliser, sensibiliser fortement la population départementale pour une victoire éclatante et vulgariser également les projets de société du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Deby Itno.



Selon lui, immense est sa joie de constater l'engagement et le soutien indéfectible, ainsi que le dynamisme de la population garantissant la victoire à 100% le 06 mai prochain au candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



Il a accordé une mention spéciale à tous les bureaux de soutien qui se sont activés et alignés derrière leur frère et fils, particulièrement le bureau de soutien Dynamique du Guera qui a prouvé son soutien sans faille, à travers sa mobilisation.



Il a invité les participants à mener les campagnes de proximité pour une meilleure sensibilisation afin d'éviter les erreurs le jour du scrutin. Il faut rappeler qu'il mène la campagne de proximité depuis son séjour dans le Guera.