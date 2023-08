Tchad : méfaits de l'utilisation des pesticides chimiques, une sensibilisation à Am-Timan

Dans le cadre du projet visant à soutenir le développement et la mise en œuvre d'un modèle de conservation concerté et intégré du grand écosystème fonctionnel de Zakouma, plusieurs participants ont pris part à cet atelier de formation axé sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides chimiques face aux défis des changements climatiques.



L'atelier a débuté par une session informative durant laquelle les participants ont été sensibilisés aux conséquences néfastes de l'utilisation des pesticides chimiques sur la biodiversité, la santé humaine et les écosystèmes.



Selon le responsable du consortium UICN Ndomassal Nehimie, les participants ont pris connaissance des effets néfastes de ces produits et se sont engagés à devenir des acteurs de la lutte contre la dégradation de l'environnement.



Clôturant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a exprimé ses remerciements aux responsables du consortium pour cette initiative qu'il a qualifiée d'importante, car elle s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à améliorer le secteur agricole et la préservation de la nature.



Des recommandations quant à la mise en place d'une meilleure gestion des produits chimiques agricoles ont été discutées afin de protéger la biodiversité, la santé des producteurs et des consommateurs, ainsi que l'équilibre climatique.