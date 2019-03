Tchad : méfiance des éleveurs après des fausses rumeurs sur la vaccination du bétail

Le président de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage (CONFIFET), Bichara Drep s'est rendu cette semaine à Moundou, dans la province du Logone occidental à la rencontre des éleveurs afin de les sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre la péri-pneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants.



L'Etat et ses partenaires ont lancé des campagnes de vaccination afin de protéger les troupeaux mais font face aux réticences de certains éleveurs.



Des fausses rumeurs circulent selon lesquelles les vaccins tueraient les animaux. Le président de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage a démenti ces informations et a rassuré les éleveurs que les vaccins ne présentent aucun danger pour la santé des animaux.



"Pour préserver la santé du bétail, je lance un appel solennel à tous les éleveurs des bovins et des ovins, il faudrait que la vaccination soit à 100% dans le Logone occidental", a déclaré le président de la CONFIFET, Bichara Drep. Il a également appelé les éleveurs à scolariser tous leurs enfants, y compris les filles. De même, il a délivré un message en faveur de la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs.



La Banque mondiale, à travers le Projet régional d'appui au pastoralisme, a mis en place des campagnes de vaccination au Tchad pour protéger les troupeaux d'animaux contre les maladies et renforcer le secteur de l'élevage.