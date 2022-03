Tchad : menace de grève à l’abattoir de Walia, "il n'y aura plus de viande"

Le chef de l’abattoir de Walia, Chide Mahamat Zene, a donné lundi un ultimatum de trois jours au ministère de l'Élevage pour régler une facture au risque de déclencher un mouvement de grève. Il affirme qu'une dizaine de chameaux ont été récupérés et égorgés puis remis à des militaires sans explications par la directrice adjointe du ministère de l’Élevage, Madina Hadjara Mahmoud.



Chide Mahamat Zene demande au ministère de l'Élevage de régler la facture de 9 millions de Fcfa. "Sinon nous allons entrer en grève et il n'y aura plus de viande", prévient-il.