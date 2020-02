Tchad : menace de grève des enseignants au Mayo Kebbi Ouest

Dans un communiqué de presse signé en date du 3 février 2020, le syndicat des enseignants du Tchad (SET) section du Mayo Kebbi Ouest lance un préavis de grève de cinq jours allant du lundi 3 février au vendredi 7 février 2020.



Ce préavis de grève fait suite au versement partiel des primes des examens et concours de l'année 2018-2019 par le Trésor public du Mayo Kebbi Ouest.



Selon les termes du communiqué du SET section du Mayo Kebbi Ouest, une centaine d'enseignants n'ont pas encore perçu leurs primes des examens et concours, d'autres par contre ont été payés partiellement après plusieurs mois d'attente.



Selon le document, le SET a fait des propositions au trésorier et aux hautes autorités administratives afin de laisser la paye aux inspections départementales qui vont ensuite décharger aux différents présidents des centres. Ce qui a été rejeté.



Le bureau exécutif provincial du SET informe que le trésorier sortant a demandé au secrétaire général provincial du SET en date du 6 janvier 2020 par téléphone de dire aux enseignants qui n'ont pas reçu leurs primes de se déplacer à Bongor, lieu de son nouveau poste.



Le SET estime que cette situation est entretenue par le Trésor et cautionnée par les autorités administratives provinciales. Il se voit dans l'obligation de réagir dans un bref délai si les primes ne sont pas payées.



A l’expiration des cinq jours, le SET du Mayo Kebbi Ouest se réserve le droit de mener des actions dans toute la province pour revendiquer l'intégralité des primes de ses militants, précise le secrétaire général provincial du SET, Dessang Doué.