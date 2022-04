Tchad : menace de grève illimitée à l’hôpital provincial de Farcha

La cellule de base de l'hôpital provinciale de Farcha décide de reprendre la grève sèche et illimitée.



En effet, le syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad (SYNTASST), par la voix de son secrétaire général, Hassane Saadadine Hassane, s’est réuni 19 avril 2022, pour évaluer la situation des points revendicatifs concernant les arriérés des primes de collation, de septembre 2021 à février 2022, de la cellule de Base de l'hôpital Provincial de Farcha, et menace de faire grève.



Le SYNTASST constate avec regret, que la Coordination Nationale des Actions de Lutte Contre le Covid-19 n'a jusqu'à présent pas honoré son engagement pris avec son bureau exécutif et la commission en charge du Covid-19 de l'hôpital provincial de Farcha.



Etant donné que le manque de volonté de la Coordination, la cellule de base n'a pas d'autres voies que de reprendre la grève sèche et illimitée qu'elle a suspendue dans le communiqué du 02 avril 2022, jusqu'à la satisfaction totale. La cellule tient pour responsable la Coordination Nationale des Actions de Lutte Contre le Covid-19, pour tous ce qui adviendra.